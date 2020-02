PSG : Tous au resto, le Paris SG fait le coup de l'union sacrée !

Dans : PSG.

Cette fois ce n'est pas une fête d'anniversaire qui a réuni lundi les joueurs du Paris Saint-Germain mais un déjeuner au resto. Et une photo a fait passer le message.

Oubliées les images de Neymar et Herrera en train de danser ou de Cavani, Icardi et Di Maria avec le torse nue, ce lundi, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont réunis, mais pas pour faire la fête. C’est dans un restaurant proche des Champs-Elysées que Neymar, Mbappé, Navas et les autres se sont retrouvés pour déjeuner. Comme le précise Le Parisien, seuls Thiago Silva, Kurzawa et quelques jeunes joueurs étaient absents pour ce rendez-vous fixé par Marco Verratti. Et si Leonardo et Thomas Tuchel avaient fait savoir aux joueurs du PSG que les vidéos diffusées la semaine passée, deux jours après la défaite à Dortmund, étaient désastreuses, cette fois le directeur sportif et l’entraîneur du Paris SG se réjouiront de la photo diffusée sur les réseaux sociaux.

En effet, les joueurs du club de la capitale apparaissent unis avec sur une table au premier plan une bouteille d’eau. Le message que les joueurs parisiens veulent faire passer est évident, l’heure est à l’union sacrée alors que le Paris Saint-Germain traverse une période très agitée. Dans le passée, l’effectif du PSG avait déjà fait le coup du restaurant, on se souvient que fin 2012, Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers avaient fait une soirée pizza pour relancer le Paris SG alors dans le dur. Les supporters parisien espèrent que ce déjeuner commun de leurs joueurs ne sera pas juste un simple coup de communication mais une vraie prise de conscience qu’une équipe est toujours plus forte que 11 joueurs, aussi doués soient-ils. On aura la réponse le 11 mars prochain contre Dortmund au Parc des Princes.