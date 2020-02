PSG : Réunion d'urgence, les joueurs résistent à Leonardo et Tuchel

Dans : PSG.

Vendredi, Leonardo et Thomas Tuchel ont réuni les joueurs du PSG pour parler de la fête d'anniversaire organisée la veille. Et à priori, cela n'a pas servi à grand-chose.

L’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain l’a confié samedi en conférence de presse, il n’a pas apprécié de voir sur les réseaux sociaux que 48 heures après le match perdu à Dortmund son équipe avait fait une grosse bringue à l’occasion des anniversaires de Cavani, Icardi et Di Maria. Thomas Tuchel avait même précisé que Leonardo était venu parler de tout cela avec les joueurs. Mais on en sait désormais un peu plus sur ce rendez-vous au Camp des Loges durant lequel les choses ont été remises à plat, ou du moins chacun a fait entendre sa voix sur ce sujet polémique. Un de plus.

C’est d’abord Leonardo qui aurait fait savoir que les images diffusées sur les réseaux sociaux étaient impossibles à tolérer pour le PSG, et que cela était très négatif pour l’image du club de la capitale. C’est en substance ce qu’a également dit Thomas Tuchel, lequel a expliqué aux joueurs qu’en faisant cela ils donnaient des arguments à ceux qui veulent déstabiliser le Paris SG. Mais du côté des joueurs parisiens, si le message a été entendu, il n’a pas fait taire tout le monde. En effet, des voix se sont élevés pour faire comprendre que ce n’était pas non scandaleux de fêter un anniversaire. « Plusieurs joueurs ont compris qu’ils y avaient eu des erreurs sur la publication sur les réseaux mais ils ont aussi conscience qu’ils ne vont pas rester enfermés chez eux. Les joueurs sont restés assez solidaires sur cette affaire. Pour eux, il y a de la maladresse mais la maladresse ne mérite pas cette polémique et que le jeu, en ce moment, mérite plus d’attention que cette histoire-là », a confié une source à RMC. Il est vrai que c'est le 11 mars, date du match retour contre Dortmund que l'on fera les comptes.