PSG : Toujours pas d'arrière gauche ? Henrique prêt à sortir sa botte (pas si) secrète

A une semaine de la ligne d’arrivée, la course à l’arrière gauche va toujours dans tous les sens.

Thomas Tuchel a clairement ses envies, le PSG a ses cibles, et Antero Henrique a entre ses mains la solution de dernière minute. En effet, Danny Rose, malgré son statut d’international anglais, a perdu sa place à Tottenham et envisage un départ dans les prochains jours. Selon The Evening Standard de ce jeudi, le joueur est « ouvert à un départ dans un club européen » avant la fin du mois, et Mauricio Pochettino ne le retiendra pas, le manager argentin ayant déjà trouvé sa doublette pour la saison.

Dans ces conditions, Rose ne voit pour le moment qu’une seule porte de sortie à son goût : celle proposée par le PSG. Antero Henrique aimerait le faire venir, mais le directeur sportif portugais ne semble plus avoir totalement la main sur le mercato parisien, et il devra d’abord voir si les pistes Filipe Luis, Wendell, Max ou Bernat aboutissent avant d’abattre sa carte secrète. Récemment, Danny Rose a refusé de rejoindre Schalke04 en prêt, mais que depuis ce refus, l’international anglais a bien compris qu’il se préparait à disputer une saison blanche s’il ne changeait pas de club cet été.