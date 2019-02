Dans : PSG, Ligue 1.

Comme pressenti, Lassana Diarra (33 ans) ne terminera pas la saison avec le Paris Saint-Germain.

Le milieu de terrain a mis un terme à sa carrière jeudi, après l’annonce de la résiliation de son contrat avec le club de la capitale. « Merci Lass », a seulement commenté le pensionnaire du Parc des Princes. A croire que le natif de Paris, qui n’a pas marqué les esprits depuis son arrivée en janvier 2018, n’a pas droit à un véritable hommage. Heureusement que son ancien coéquipier Kylian Mbappé a tenu à le saluer sur Instagram.

« Ça y est c’est la fin, t’as décidé de raccrocher les crampons, tu emportes avec toi de nombreux titres, des passages dans des clubs très prestigieux, une longévité au plus haut niveau mais aussi pas mal de chevilles ahah... Fier d’avoir pu partager le vestiaire avec le joueur et pour l’ensemble des conseils de l’homme. ONE LOVE TONTON », a écrit l’attaquant français, seul joueur du PSG à avoir publié un message adressé à Diarra avant la conférence de presse prévu ce vendredi.