PSG : « Tirage truqué », Guingamp digère très mal

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Coupe.

Concentré sur la délicate mission d’aller chercher le maintien en Ligue 1, l’En Avant Guingamp ne parvient pas à enchainer les résultats positifs et reste scotché à la dernière place du classement. Cette semaine, une petite éclaircie est venue du déplacement en Coupe de la Ligue à Nice, où l’En Avant est allé chercher sa qualification aux tirs au but. Mais la joie a été de courte durée, puisque les Bretons ont appris qu’ils devraient aller à Paris pour y affronter le PSG en quarts de finale. Et ce tirage au sort, Nicolas Benezet ne l’a visiblement pas apprécié.

« La première chose que je me suis dit ? C’est truqué. C’est toujours pareil, à chaque fois c’est Paris qui reçoit. C’est un peu l’ascenseur émotionnel après la qualification », a pesté le milieu de terrain de Guingamp au micro de RMC. Pour mémoire, le PSG vient de se qualifier à Orléans, et avait remporté la saison passée la Coupe de la Ligue en se déplaçant à tous les matchs (Strasbourg, Amiens et Rennes).