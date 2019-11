PSG : Thomas Tuchel lâche sa réponse au Bayern !

Dans : PSG.

En début de semaine, le Bayern Munich a officialisé la mise à l’écart de Niko Kovac. Le club bavarois est désormais à la recherche de son successeur…

Actuellement, trois grands entraîneurs sont libres : José Mourinho, Massimiliano Allegri et Laurent Blanc. Mais pour l’heure, aucune rumeur ne lie le champion d’Allemagne en titre à ces trois coachs puisque la priorité du Bayern Munich semblait être un certain Thomas Tuchel, pourtant en poste au Paris Saint-Germain. En effet, Bild indiquait ce mardi que le club bavarois avait directement contacté l’ancien manager du Borussia Dortmund pour prendre la température, et savoir si une éventuelle collaboration en cours de saison était possible.

La réponse est non, non et encore non. Interrogé en conférence de presse à la veille du match au Parc des Princes face au FC Bruges, Thomas Tuchel a été on ne peut plus clair. « Le Bayern Munich ne m’intéresse pas car je suis au Paris Saint-Germain, j’ai un contrat (ndlr : jusqu'en 2021) et je ne pense pas à un autre club » a indiqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain, pour qui il est tout simplement impossible de plaquer en pleine saison un club ayant les ambitions du champion de France en titre. D’autant que pour l’heure, tout se passe bien pour lui, notamment en Ligue des Champions, et que l’espoir de réaliser quelque chose de grand dans cette compétition cette saison est immense à Paris.