Neymar ne partira pas, le PSG va pleurer

Après avoir essayé l’été dernier, le Paris SG compte tenter encore une fois de se séparer d’un Neymar qui apporte plus de problèmes que de solutions. Ce sera quasiment impossible.

C’est fièrement que le PSG avait pris la parole un peu à la surprise général au printemps 2021 pour annoncer que Neymar avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2027 tout de même. La dernière année d’option a été levée par le Brésilien, qui s’assure ainsi d’un salaire très confortable à Paris pour encore 3 ans et demi, même si son rendement est en revanche déclinant. Sa dernière blessure en date ne fait que confirmer qu’il devient impossible de compter l’ancien barcelonais comme un leader d’équipe capable de sublimer le PSG dans les grands matchs. Christophe Galtier va probablement devoir faire sans lui pour le match retour face au Bayern Munich, même si cette énième blessure symbolise également son hygiène de vie souvent critiquée.

A l’été 2021, Nasser Al-Khelaïfi avait tenté de faire de Neymar l’étendard de son coup de balai au PSG. Quelques mois seulement après l’avoir prolongé, le club de la capitale avait cherché à s’en défaire, dans sa tentative de donner le trousseau de clés de la maison à Kylian Mbappé. Mais avec son contrat en béton et le peu d’intérêt des clubs européens en dehors de Chelsea, l’idée n’était pas allée bien plus loin. Et surtout, Neymar n’était pas chaud pour changer d’air alors qu’il ne voulait pas être perturbé dans la préparation à la Coupe du monde.

Le PSG veut zapper Neymar, ce n'est plus un secret

En fin de saison, le PSG va de nouveau tenter sa chance, mais le résultat sera très probablement le même. C’est ce qu’affirme Jonathan Johnson, journaliste pour Caughtoffside et spécialisé sur le mercato français. Pour l’expert et collègue de Fabrizio Romano, le PSG ne parviendra pas à se défaire de Neymar. « Ce n’est plus un secret que le PSG a cherché à laisser partir Neymar l’été dernier. Et ce sera de nouveau le cas l’été prochain. Ce sera considéré si un club vient avec un montant significatif pour un transfert, et encore plus important que tout, qu’il débarrasse Neymar et son gros salaire des comptes du Paris SG. Cependant, cela n’a toujours pas été le cas depuis que Luis Campos et Christophe Galtier sont arrivés au Parc des Princes. Avec ses blessures et sa dépression après la Coupe du monde, c’est vraiment difficile d’imaginer qu’ils vont obtenir l’offre nécessaire pour se séparer de Neymar. Pour le moment, il semble bien qu’ils soient coincés avec lui », a livré Jonathan Johnson, pour qui le talent de classe mondiale de Neymar ne fait plus rêver autant que ça.

Tous les regards se tournent donc vers les clubs anglais, capables de mettre des fortunes sur des joueurs à l’avenir incertain. Mais désormais, la capacité de Neymar à faire la différence au plus haut niveau est remise en doute, à moins que le numéro 10 du PSG ne comprenne que sa situation est intenable au sein du club parisien. Dès lors, seul un énorme effort de Paris sur le montant du transfert et de Neymar sur son futur salaire pourrait provoquer un départ de l’ancien barcelonais. Mais pour le moment, le Brésilien est très loin d’y songer.