PSG : Le Bayern contacte Thomas Tuchel !

Dans : PSG.

Victime du mauvais début de saison du Bayern Munich, Niko Kovac a pris la porte. Le club bavarois tente le coup avec Thomas Tuchel, actuellement en place au PSG.

Voilà une révélation bluffante. Surtout quand on connait les relations entre les deux clubs. A la recherche d’un nouvel entraineur, le Bayern Munich a fait savoir qu’il aurait un technicien à sa tête avant la fin de la trêve internationale, ce qui lui laisse un peu plus de deux semaines. Un délai raisonnable pour un choix crucial, histoire de remettre le club bavarois à sa place, en Europe comme en Allemagne. Les dirigeants sont donc au travail et un premier nom a filtré. Selon Sky Deutschland, il s’agit de Thomas Tuchel. Très respecté dans son pays après ses passages à Mayence et Dortmund, le technicien allemand est souvent considéré comme une cible potentielle du club bavarois à l’avenir.

Problème de taille, « TT » est en place du côté du PSG, où il a récemment prolongé son contrat même si Leonardo n’en fait pas un incontournable, et lance quelques coups d’oeil vers ses éventuels successeurs. En tout cas, les dirigeants de Munich n’ont pas hésité à tâter le terrain auprès de Tuchel, qui a déjà répondu. Par la négative, puisque bien que flatté par cet intérêt, l’entraineur parisien a fait savoir qu’il comptait bien continuer l’aventure au PSG, et ne se voyait donc pas changer de club en cours de saison. Voilà pourquoi le Bayern Munich serait déjà passé à une deuxième cible, à savoir le Néerlandais Erik ten Hag.