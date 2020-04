PSG : Thomas Partey se vend à Paris, c'est abusé

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu défensif afin de muscler son entrejeu lors du prochain mercato, le PSG a des vues sur Thomas Partey.

Façonné par Diego Simeone à l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain ghanéen a tout simplement le profil parfait aux yeux de Leonardo. Il est encore jeune, déjà doté d’une belle expérience au niveau européen et surtout, il s’agit d’un véritable milieu défensif, capable d’évoluer seul devant la défense. Plus tôt dans la semaine, RMC indiquait que le Paris Saint-Germain était tout proche de passer à l’action pour ce joueur dont la clause libératoire se situe aux alentours de 50 ME. Mais dans ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas seul puisque le Bayern Munich est également intéressé, au même titre que Manchester United et Arsenal.

De nombreux intérêts prestigieux qui font visiblement tourner la tête des agents de Thomas Partey. Et pour cause, la société JJ Sports Management, qui représente le Ghanéen a communiqué de manière très maladroite sur l’avenir de ce dernier en postant une photo du joueur de l’Atlético de Madrid au milieu des logos d’Arsenal, du Bayern Munich, de la Juventus Turin, de Manchester United et du Paris Saint-Germain. Une communication très agressive qui n’a pas manqué de faire réagir les supporters madrilènes, bien évidemment très en colère devant une telle publication. « Il faudra des excuses publiques de l'agence de Thomas Partey si il reste à l'Atlético de Madrid c'est vraiment honteux de faire ce genre de chose en pleine négociation de prolongation de contrat » a notamment posté l’un des principaux groupes de supporters français de l’Atlético de Madrid sur Twitter. Cette publication a toutefois le mérite de prouver que du côté des agents de Thomas Partey, on met une grosse pression sur le mercato, et sur l'Atlético, avec qui se négocie une prolongation actuellement. Autant dire que cette communication très osée n'est pas totalement innocente…