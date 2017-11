PSG : Ce gros coup de poker tenté pour Mbappé par le Real et le Barça !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

La signature de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain s'est faite dans les ultimes instants du mercato estival. Et pour obtenir l'accord du jeune attaquant international du PSG, Nasser Al-Khelaifi s'est battu comme chien, le président du Paris SG voulant impérativement faire venir le joueur monégasque. Mais pour cela, il a fallu composer jusqu'à la dernière seconde avec la double concurrence du Real Madrid et du FC Barcelone, qui étaient également plus qu'intéressés par Kylian Mbappé.

Ce samedi, Le Parisien, qui revient sur cet énorme coup du mercato, raconte ainsi que Nasser Al-Khelaifi a prévenu personnellement Kylian Mbappé au coeur de l'été et alors que c'était encore secret que le Paris Saint-Germain allait faire venir le duo Daniel Alves-Neymar. Une révélation qui a forcément épaté le prodige français, d'autant plus qu'ensuite il a vu que le patron du PSG n'avait pas bluffé. Espérant avoir raflé la mise, le Paris SG savait cependant que le Real Madrid et le FC Barcelone n'avaient pas du tout abdiqué, même le dernier jour du mercato. En effet, les deux géants espagnol avaient chacun envoyé un avion privé au Bourget, et les deux avions ont attendu jusqu'à l'officialisation de la signature de Kylian Mbappé au PSG au cas où finalement Mbappé disait oui au Real Madrid ou au Barça. En vain.