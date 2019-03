PSG : Thomas Meunier se mêle du dossier des Gilets Jaunes

Dans : PSG, Ligue 1.

Après une polémique, qui a vite tourné au vinaigre avec DJ Snake, Thomas Meunier a décidé de s'attaquer au cas des Gilets Jaunes. A la veille du Clasico face à l'Olympique de Marseille, le défenseur international belge du Paris Saint-Germain a tenu à évoquer sur Twitter l'actualité du moment dans la capitale, à savoir les violents incidents intervenus samedi autour de la manifestation organisée sur et autour des Champs-Elysées. Et forcément, le ton est vite monté entre Thomas Meunier et certains de ses interlocuteurs.

« Quelle tristesse ces manifestations "Gilets jaunes"... Je vois ça tel un étranger louant les beautés de la France en temps normal mais désemparé de voir la tournure des événements dans ce pays qui m'accueille. Pauvre France au yeux du monde (...) Je vois pas en quoi braquer le Foot Locker ou voler un libraire va changer la donne. Je parle bien évidement des gens qui "profitent" du mouvement », a d’abord lancé Thomas Meunier, rapidement rappelé à l’ordre par un supporter du PSG qui lui a demandé de s’intéresser plutôt à ses performances au sein de la défense parisienne. Mais quand un autre message lui a fait remarquer qu’avec son salaire Thomas Meunier ne devais pas se rendre compte du désespoir de certains manifestants, le joueur belge du Paris SG a vivement riposté. « Je travaillais à l’usine pour 1 000 balles par mois avant d’être footeux. Tu ne connais rien de ma vie. Et ce que je souligne c’est que c’est désolant toute cette casse, cette violence. À aucun moment je ne parle du pour ou du contre de cette manifestation », a fait remarquer le défenseur du Paris Saint-Germain avant d’en rester-là histoire de ne pas nourrir le troll.