Une star de l'Euro au PSG, la surprise de l'été ‍!

Par Corentin Facy

Bluffant pendant l’Euro, Nico Williams ne laisse pas insensible le PSG, qui rêve de le recruter durant le mercato estival. L’espoir est toujours présent dans ce dossier, malgré la rude concurrence du FC Barcelone.

Nico Williams au FC Barcelone, ces derniers jours, ce transfert ne faisait quasiment plus aucun doute. Auteur d’un Euro fantastique avec l’Espagne, l’attaquant de l’Athletic Bilbao dispose d’une clause libératoire à seulement 58 millions d’euros et le Barça a publiquement fait part de son intérêt pour l’ailier supersonique de la Roja. De son côté, Nico Williams a clairement fait savoir qu’il était ouvert à un départ à Barcelone, où il retrouverait Pedri et Lamine Yamal, ses coéquipiers en sélection. Depuis plusieurs jours, un autre club agit tapis dans l’ombre avec l’espoir de rafler la mise et de recruter l’un des plus grands espoirs du football mondial… le Paris Saint-Germain.

Nico Williams met un énorme râteau au PSG https://t.co/izJMVkCNj4 — Foot01.com (@Foot01_com) July 10, 2024

A la recherche d’un ailier pour compenser le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, le PSG surveille plusieurs joueurs, dont Nico Williams. Ces derniers jours, l’espoir semblait définitivement éteint puisque le joueur avait un avenir tout tracé du côté du Barça. Mais selon les informations du compte insider PSG Inside Actu, il y a encore de quoi espérer pour les supporters du club parisien. « Nico Williams donne un délai jusqu'à fin juillet à Barcelone, pour trouver une solution à son recrutement. Le joueur espagnol ne veut pas rester une année de plus à l'Athletic Club Bilbao. Et veut avoir toutes les chances de son côté pour changer de club. Sa préférence a toujours été Barcelone, mais si la faisabilité du transfert n'était pas possible, alors il étudiera toutes les offres et peut-être celle du PSG qui l'observe depuis une bonne année » a publié le compte insider sur X.

Un infime espoir pour le PSG dans le dossier Nico Williams

A la surprise générale, le Paris Saint-Germain a donc encore un espoir de recruter Nico Williams, même si celui-ci est mince. De son côté, Barcelone reste confiant d’autant qu’il y a quelques jours, le président catalan Joan Laporta a publiquement expliqué que le Barça avait les moyens de recruter Nico Williams. Il faudra maintenant confirmer cela dans les faits pour le vice-champion d’Espagne, en proie à de grosses difficultés financières ces dernières années et qui va devoir sortir 58 millions d’euros pour boucler la venue de l’ailier de la Roja. Une somme que le PSG n’aura aucun mal à sortir pour recruter un joueur d’un tel calibre.