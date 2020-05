PSG : Thiago Silva reste, Pierre Ménès fixe une condition

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Thiago Silva ne cesse de clamer son amour pour Paris à travers les déclarations de son agent.

Le mercato approche et du côté de Thiago Silva, on espère de tout cœur une prolongation au Paris SG. En effet, le capitaine brésilien de la formation francilienne a clairement fait comprendre à de nombreuses reprises qu’il souhaitait poursuivre l’aventure au PSG, bien qu’il n’ait pour l’instant reçu aucune offre de la part de Leonardo. Il faut dire que du haut de ses 35 ans, Thiago Silva est le troisième joueur le mieux payé de l’effectif derrière Neymar et Kylian Mbappé. Il n’est donc pas évident pour le Paris Saint-Germain de lui offrir une prolongation, tout en sachant que sa place de titulaire devient fragile.

Thiago Silva doit baisser son salaire

C’est pour cela que Pierre Ménès estime que le PSG ne doit prolonger Thiago Silva que si ce dernier est d’accord pour jouer un rôle de remplaçant, avec une baisse de salaire à la clé. « Je ne suis pas d’accord sur le fait qu’il ne faudrait pas prolonger Thiago Silva. Il reste un joueur très performant en Ligue 1 et rien n’interdit de penser que la défense de la Ligue des Champions puisse être Marquinhos avec Kimpembe même si Thiago Silva est toujours au club. S’il accepte de baisser son salaire, cela peut être un joueur important dans l’effectif. Mais ce qui est très important pour le PSG, c’est surtout de signer Kouassi. Car s’il faut claquer 100 ME pour avoir Koulibaly qui a 28 ans, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution » a indiqué le consultant de Canal Plus, pour qui il ne serait pas négatif de voir Thiago Silva rester une saison de plus au PSG. A certaines conditions toutefois…