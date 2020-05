PSG : Thiago Silva reçoit une offre, il va tomber dans les pommes

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Thiago Silva ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Dans un premier temps, Leonardo affichait clairement la volonté de passer à autre chose en laissant partir le Brésilien et en recrutant un nouveau défenseur, plus jeune de préférence. Mais la crise du Covid-19 a bousculé les plans du directeur sportif parisien, lequel n’exclut plus totalement de prolonger Thiago Silva et Edinson Cavani désormais. En attendant de savoir à quelle sauce il sera mangé par sa direction, l’ancien capitaine de l’AC Milan fait l’objet de nombreux débats. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Didier Roustan s’est clairement prononcé en faveur d’un départ de Thiago Silva. A moins que celui qui touche actuellement 14 ME par an à Paris soit prêt à diviser son salaire par trois ?

« Je pense qu’on est arrivé au bout du bout, que Thiago Silva a fait son temps. Il est toujours largement supérieur en Ligue 1, dans le confort… C’est beaucoup plus discutable en Ligue des champions. Il n’est pas leader dans l’âme alors que c’est le capitaine du PSG. Dans le jeu, il est le capitaine de la défense et de l’équipe, donc c’est quand même lui qui fait redescendre… Il a fait de belles choses, d’autres plus compliquées. Il est au bout du bout. Allez, encore peut-être un an… en baissant de manière considérable ses conditions. Mais Thiago Silva, si tu lui dis que demain c’est 5ME par an il va tomber dans les pommes » s’est amusé Didier Roustan, pour qui le Paris Saint-Germain doit prolonger Thiago Silva à condition que ce dernier accepte de baisser considérablement ses émoluments. Est-il prêt à le faire ? Nul ne le sait pour l’instant…