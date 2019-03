PSG : Thiago Silva présente ses excuses aux supporters du Paris SG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Thiago Silva (capitaine du Paris Saint-Germain sur RMC Sport après l’élimination face à Manchester United) : « C'est difficile de parler de ce match. C'est dommage. On a fait un bon match là-bas. Mais chez nous, on n'a pas fait les choses comme il faut. Jusque-là, on avait fait un bon parcours, mais encore une fois, on s'arrête là. C'était un match de très haut niveau, c'est le foot. Mardi, le Real s'est fait aussi éliminer contre l'Ajax après avoir gagné le match aller. On a travaillé dur, mais aujourd'hui, rien n'a marché. Je dois des excuses à nos supporters (...) On n'a pas fait le boulot, nous, pendant 90 minutes. C'est difficile de parler et de s'expliquer après ce match, mais on doit continuer, se relever, même si c'est dur. Il reste le Championnat, même si on est presque champion déjà... »