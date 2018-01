PSG : Thiago Silva ne voit pas le retard de Cavani comme celui de Pastore

Dans : PSG, Ligue 1.

La communication en catimini du Paris Saint-Germain au sujet des retards d’Edinson Cavani et Javier Pastore lors de la reprise hivernale a volé en éclats après le match à Amiens. Silencieux jusqu’à présent, Thiago Silva s’est lâché devant la presse, critiquant les deux joueurs pour leur attitude nuisible au club, tout en avouant que pour l’Argentin, cela reflétait bien un désir de quitter le PSG dès cet hiver.

« Cavani et Pastore ont fait un geste qui n’est pas bon pour le groupe, c’est pas bon pour tout le monde. Il y a une différence entre Pastore et Cavani. Je crois que Pastore a dit au club qu’il voulait partir. Cavani, c’est différent », a confié le capitaine du PSG, dont les paroles ont forcément du poids. Néanmoins, il semble bien qu’avec l’absence de l’Uruguayen face à Amiens, après celle déjà constatée à Rennes le week-end dernier, la sanction soit désormais passée sur le plan sportif, et l’ancien napolitain devra faire son retour dans le groupe pour le match de ce week-end à Nantes. En ce qui concerne Pastore, la donne est forcément beaucoup plus compliquée, car l’Argentin s’attendant à changer d’air cet hiver, ce qui est encore loin d’être gagné puisque le PSG n’a reçu aucune offre ferme.