PSG ‍: La réponse de Mbappé qui rend fou Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est impatient de vendre Kylian Mbappé, et compte le faire au plus offrant. Mais la meilleure proposition, venue d’Arabie Saoudite, la superstar de l’équipe de France ne l’a même pas regardée.

Désormais coincé pour plus d’une semaine au moins avec les lofteurs ou les réservistes, Kylian Mbappé n’apprécie guère cette situation. L’attaquant parisien était revenu de vacances pour de nouveau marquer les esprits, et même faire la paire avec son frère Ethan lors des premiers entrainements. Mais sa situation contractuelle et sa volonté d’affirmer son désir de ne pas prolonger se sont retournés contre lui, et le voilà désormais mis au pilori par le Paris SG, qui veut le forcer à prolonger ou bien à partir par le biais d’un transfert.

Mbappé dit non à Al-Hilal

La confrontation est désormais frontale, puisque Mbappé n’est pas avec ses coéquipiers à préparer la saison, se retrouvant officiellement dans le sas des joueurs indésirables. Quelle est la prochaine étape désormais, alors que le PSG reçoit des offres, notamment une très copieuse de la part d’Al-Hilal ? Une proposition acceptée par Nasser Al-Khelaïfi, mais qui a été refusée d’emblée par l’attaquant de l’équipe de France, qui n’a absolument aucune intention de rejoindre le championnat saoudien. Aucun contact direct n’a eu lieu entre le club de Riyad et le clan Mbappé, mais la position de l’ancien monégasque est déjà parvenue aux dirigeants saoudiens, qui ont bien compris que pour le moment, c’était « non ».

Kylian Mbappé today after training at PSG Campus pic.twitter.com/P7wey2r84R — ✦ (@stvrmbappe) July 25, 2023

Si le PSG a récemment fait passer des messages dans les médias pour expliquer que de nombreux clubs étaient désireux de recruter Mbappé, et pas seulement le Real Madrid, la réalité est bien différente. Car le joueur a son mot à dire, et pour lui, seule la Maison Blanche l’intéresse. Selon ESPN, impossible pour le meilleur buteur de l’histoire du club parisien d’envisager un transfert ailleurs qu’au Real Madrid, et les choses sont très claires dans sa tête à ce sujet.

Le Real Madrid attend avant d'agir

Un point positif pour le club espagnol, qui refuse toutefois totalement de faire le premier pas dans ce dossier. Pour Florentino Pérez, c’est au PSG et surtout à Kylian Mbappé d’ouvrir la porte si un transfert devait se faire. Et le Real Madrid ne veut pas se faire avoir une énième fois dans ce dossier, la confiance dans le clan Mbappé étant proche de zéro. Malgré des contacts annoncés comme réguliers, le club espagnol estime, à juste titre, que le temps joue en sa faveur. Surtout si on se dirige vers un scénario où l’attaquant vedette des champions de France venaient à refuser toutes les propositions de transfert, pour mieux partir libre dans un an. Il reste aussi à savoir ce que Nasser Al-Khelaïfi penserait de ce scénario. Pour le clan Mbappé, il est quasiment certain que le PSG finirait par craquer, et par ouvrir les négociations avec le Real Madrid pour une arrivée dès cet été.