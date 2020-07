PSG : Thiago Silva capitaine, Tuchel le prépare à un coup dur

Dans : PSG.

Après la victoire en amical contre les Belges de Waasland-Beveren (7-0) vendredi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel a évoqué le statut de Thiago Silva, toujours capitaine mais…

En apparence, Thiago Silva avait de quoi se réjouir après le match amical remporté contre Waasland-Beveren vendredi. Le défenseur central, seulement entré en deuxième période contre Le Havre (9-0) dimanche dernier, a cette fois débuté la partie aux côtés de Marquinhos. Puis en conférence de presse, Thomas Tuchel a affirmé que contrairement à ce qu’indiquent certaines rumeurs, le Brésilien prolongé jusqu’en août conservera bien son statut de capitaine. Seulement voilà, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a pris soin de préciser une condition importante : l’ancien joueur du Milan AC ne gardera son brassard que s’il est titulaire. Ce qui n’est visiblement pas garanti.

« S'il est sur le terrain, il est capitaine, c'est clair. Jusqu'au dernier jour, il est mon capitaine et cela ne change pas, a confié le coach allemand aux médias. On a Marquinhos, Kimpembe et Thiago qui sont au plus haut niveau en Europe. Nous sommes très heureux qu'ils soient avec nous et si on joue avec deux défenseurs centraux, je dois choisir. C'est important que nous arrivions avec les trois. Le plus fort jouera, les trois ont pour moi le même niveau. » Il y a encore quelques mois, Tuchel jugeait Thiago Silva indispensable dans le onze parisien. La situation a donc bien changé depuis…