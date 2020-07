PSG : Neymar ou Mbappé capitaine, une erreur à 400ME

Dans : PSG.

A l’issue de la saison sportive, Thomas Tuchel devra officialiser l’identité de son nouveau capitaine puisque Thiago Silva va quitter le PSG.

Evidemment, l’immense favori pour récupérer le brassard de l’international brésilien se nomme Marquinhos. Mais en milieu de semaine, Le Parisien évoquait une possible surprise avec Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé… ou Neymar. Néanmoins, la probabilité de voir l’une des deux stars offensives du PSG avec le brassard de capitaine est très faible. Et c’est tant mieux puisqu’il s’agit d’une fausse bonne idée selon Rolland Courbis, lequel a justifié son avis dans les colonnes du Parisien.

« Le capitanat va changer de bras tout seul car Marquinhos et Presnel Kimpembe seront les titulaires en défense pour cette fin de saison et la suivante, a estimé le consultant contacté par le quotidien régional. Et donc Marquinhos sera le capitaine de cette fin de saison parce que je ne vois personne d’autre que lui pour endosser le rôle. De temps en temps, Tuchel nous sort des inventions auxquelles on n’avait pas pensé comme se priver d’Icardi et Cavani à Dortmund. Mais je ne vois pas Thiago Silva finir la saison sur le terrain. Neymar ou Mbappé capitaine ? Tuchel ne va pas prendre le risque de fâcher l’une de ses deux vedettes en lui confiant le brassard. Ce serait se compliquer la vie et la logique veut plutôt que le capitaine soit un arrière central » a fait savoir l’ancien coach de Montpellier. Pour le capitanat aussi, les prochains matchs amicaux du Paris Saint-Germain seront riches en enseignements, notamment afin de savoir qui est le vice-capitaine de l’équipe lorsque Marquinhos ne sera pas sur le terrain.