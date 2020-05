PSG : Surprise, Paris demande une faveur au Barça

Dans : PSG.

Confronté au probable départ de Thomas Meunier, le Paris Saint-Germain devrait recruter un latéral droit. Sur ce dossier, le club de la capitale ne s’interdit pas de piocher au FC Barcelone.

Il faut s’attendre à du mouvement sur les côtés de la défense du Paris Saint-Germain. A gauche, derrière le titulaire Juan Bernat, Layvin Kurzawa s’apprête à partir en fin de contrat. Idem dans l’autre couloir où Thomas Meunier ne devrait pas non plus prolonger son bail sur le point d’expirer. La preuve, le club francilien étudie de nombreuses pistes pour remplacer le Belge. On a notamment évoqué les noms d’Adam Marusic, de Mattia De Sciglio ou du Rennais Hamari Traoré ces dernières semaines. Mais une autre piste citée par Mundo Deportivo vient s’ajouter à la liste. D’après le quotidien sportif, le Paris Saint-Germain s’intéresserait aussi au Portugais Nelson Semedo.

Ses performances ont attiré l’attention, tout comme sa situation puisque le FC Barcelone n’a pas les moyens de prolonger son contrat qui expire en 2022. Le problème pour les Parisiens, c’est que la concurrence a des atouts non négligeables. La Juventus Turin peut inclure Miralem Pjanic dans la transaction, l’Inter Milan utilise son attaquant Lautaro Martinez tandis que Manchester City propose un échange avec João Cancelo. D’ailleurs, Semedo, sans doute attiré par le coach Pep Guardiola, privilégierait le club mancunien. Rien de très encourageant pour le PSG, également concurrencé par le Bayern Munich, et qui devra compter sur un traitement de faveur du Barça.