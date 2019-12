PSG : Stop aux caprices, Riolo fait la morale à Mbappé

Dans : PSG.

Aussi bien face à Nantes que contre Montpellier, Kylian Mbappé a affiché ses désaccords avec Thomas Tuchel en boudant lors de sa sortie du terrain.

Visiblement, l’international tricolore n’aime pas être remplacé en cours de match, et il le fait savoir à son entraîneur ces derniers jours. Un comportement qui ne renforce néanmoins pas sa cote de sympathie et de popularité auprès des supporters du Paris Saint-Germain, et encore moins auprès de ceux de l’Equipe de France. Raison pour laquelle le natif de Paris aurait tout intérêt à changer d’attitude selon Daniel Riolo, lequel a indiqué sur RMC qu’il n’était bon pour personne de voir Kylian Mbappé trainer ainsi des pieds en permanence.

« Quelque part, Kylian Mbappé représente non seulement le PSG mais aussi l’équipe de France. Mbappé se doit de ne pas penser qu’à sa gueule. Ce n’est pas un petit joueur lambda de club, non, c’est un crack du PSG et un joueur phare de l’équipe de France, championne du Monde. Il ne peut pas penser à son petit but qu’il va mettre en plus. Il a toute la saison pour en cogner des buts, et éventuellement dépasser Ben Yedder. Ce n’est pas là pour mettre un éventuel quatrième but à Montpellier qu’il doit venir nous faire chier à faire son caprice » a livré Daniel Riolo, de plus en plus agacé par l’attitude de Kylian Mbappé. Ce n’est pas le seul…