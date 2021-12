PSG : Spiderman recalé, Mbappé refuse son offre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a fait la connaissance de Tom Holland, l’acteur de Spiderman, à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or.

Les deux hommes sont de la même génération et le courant est donc très bien passé entre eux. En marge de la remise du Ballon d’Or à Lionel Messi au théâtre du Châtelet, ils ont pu échanger sur diverses sujets… y compris le football et le mercato. Fan de Tottenham depuis sa plus tendre enfance, l’acteur de Spiderman a ainsi plaisanté avec Kylian Mbappé sur une potentielle signature de la star du Paris Saint-Germain chez les Spurs. Actuellement en promotion pour la tournée du film « Spiderman No Way Home », Tom Holland a dévoilé les dessous de sa discussion avec Kylian Mbappé. Celle-ci s’est -malheureusement pour lui- terminé par un râteau de la part de l’attaquant du PSG.

Mbappé à Tottenham, « impossible » !

Tom Holland tried to get Kylian Mbappe to sign for Tottenham Hotspur 🕷📝 #COYS pic.twitter.com/e77e9qRgww — Talking THFC (@TalkingTHFC) December 13, 2021

« On l'a croisé et je lui ai dit : 'Très heureux de te rencontrer'. Il était super sympa et je lui ai dit : 'Mec, il faut vraiment que tu viennes à Tottenham'. Et là, il a explosé de rire » a lancé l’acteur de Spiderman dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Sur celle-ci, on y voit par ailleurs Kylian Mbappé répondre à la proposition de Tom Holland. « Non, impossible. C'est impossible » a répondu l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui a visiblement d’autres projets en tête que celui de rejoindre Tottenham. Il faut dire qu’actuellement, Kylian Mbappé est plutôt entre le PSG et le Real Madrid, club qu’il souhaitait rejoindre l’été dernier au mercato. Le Real Madrid avait d’ailleurs proposé 180 millions d’euros bonus compris au Paris SG pour s’attacher les services de l’ancien Monégasque. Mais en dépit de la situation contractuelle de Mbappé, libre en juin 2022, le Paris SG avait refusé cette offre XXL.