PSG : Sous pression, Paris prêt à lâcher 100 ME sur un Brésilien ?

Confronté à un calendrier chargé, Thomas Tuchel s’inquiète en raison du manque de profondeur de son effectif.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain a de nouveau alerté ses dirigeants sur la nécessité de renforcer l’entrejeu. Un secteur où le banni Adrien Rabiot et le futur retraité Lassana Diarra ne sont plus disponibles. Dans ces conditions, on peut penser que le club francilien va encore plus s’activer pour attirer les deux recrues espérées. Visiblement, la presse italienne est bien consciente de la situation et en profite pour publier des informations plus ou moins crédibles.

La preuve avec le quotidien de Naples Il Mattino, qui annonce une offre parisienne en préparation pour le transfert d'Allan. Alors qu’il attend la réponse du TAS concernant le fair-play financier, le PSG s’apprêterait à proposer 90 M€, plus 10 M€ de bonus en cas de sacre en Ligue des Champions ! Et ce n’est pas tout. De son côté, le milieu de 28 ans pourrait signer un contrat de quatre ans assorti d’un salaire annuel à 8 M€. On sait que Tuchel a flashé sur l’international brésilien, impressionnant face à Paris en C1, mais de là à casser sa tirelire dans un tel contexte…