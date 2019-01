PSG : Sorties nocturnes, Riolo félicite Verratti et allume Kurzawa

Dans : PSG, Ligue 1.

Très au fait de la vie nocturne à Paris, Daniel Riolo a Marco Verratti dans le viseur depuis très longtemps.

Le journaliste de RMC a toujours déploré le train de vie de l’Italien, pas assez sérieux selon lui et pour qui les blessures à répétition ne sont pas liées au hasard, mais plutôt à son hygiène de vie incompatible avec le plus haut niveau. Mais au moment d’évoquer la probable signature de Leandro Paredes, Daniel Riolo a rêvé de voir l’Argentin secouer un peu Verratti pour lui faire prendre conscience qu’il n’était pas titulaire à vie au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, l’ancien de Pescara se serait déjà bien calmé au niveau de ses sorties nocturnes, contrairement à Layvin Kurzawa, clairement désigné par le polémiste.

« Est-ce que l’arrivée de Paredes peut forcer Marco Verratti à se réveiller ? C’est possible. Il peut se bouger. Déjà que ces derniers temps, il sort beaucoup moins. Il faut le dire aussi, moi qui disais qu’il est tout le temps dehors. Il s’est pas mal calmé dernièrement. A la différence de l’arrière gauche qui ne joue jamais et a été longtemps blessé. Lui, au niveau du sérieux, c’est très très moyen, avec des sorties dans des endroits où ça se termine mal à l’arrivée », a dénoncé Daniel Riolo, pour qui Kurzawa n’a pas vraiment l’attitude qui lui permet de revenir au plus haut niveau avec le PSG. Pour le moment, toujours blessé et en phase de reprise, l’ancien monégasque n’a que 36 minutes de temps de jeu cette saison.