PSG : Sondé par le Paris SG, le clan Messi donne le prix du transfert

Dans : PSG.

En plein doute sur son avenir, le maître à jouer du FC Barcelone Lionel Messi n’écarte pas l’hypothèse d’un départ cet été. Et commence sérieusement à intéresser trois clubs dont le Paris Saint-Germain.

Plus les jours passent et plus les rumeurs de départ de Lionel Messi prennent de l’ampleur. Après la saison blanche du FC Barcelone, la première depuis six ans, l’Argentin ne supporte plus le déclin du club catalan ces dernières années. D’où ses envies d'ailleurs alors que ses dirigeants tentent de prolonger son contrat qui expire en 2021. Une tendance apparemment confirmée lors d’un récent entretien entre « La Pulga » et son nouvel entraîneur Ronald Koeman. De quoi mettre une sacrée pression sur le Barça. D’autant que pendant ce temps-là, trois formations seraient à l’affût pour recruter Messi.

Selon les informations de Marca, l’Inter Milan, Manchester City et le Paris Saint-Germain, absolument pas refroidis par ses 33 ans, ni par son énorme salaire, seraient très intéressés. Ces trois clubs auraient même déjà sondé l’entourage de l’attaquant pour savoir si un transfert est vraiment envisageable cet été. Il faut croire que la réponse était positive puisque toujours d’après le quotidien madrilène, le clan Messi estimerait le prix de l’opération entre 100 et 150 M€. Sachant que sa clause libératoire atteint les 700 M€. Même si l’on parle d’un sextuple Ballon d’Or, ça fait beaucoup pour un joueur qui pourrait devenir gratuit dans moins d’un an. Quoi qu’il en soit, le vainqueur de ce dossier frapperait peut-être le plus gros coup mercato de ces dernières années.