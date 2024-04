Kylian Mbappé a menti au PSG, tout s'explique ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis qu'il a annoncé en janvier à Nasser Al-Khelaifi qu'il ne prolongera pas son contrat au PSG, Kylian Mbappé n'est plus intouchable. Un mensonge du joueur serait à la base de cette situation très tendue.

A l’image de Neymar et Lionel Messi les saisons précédentes, Kylian Mbappé n’avait pas trop de problème à se faire concernant sa place dans le onze de départ du Paris Saint-Germain. Cependant, depuis que le numéro 7 parisien a officiellement fait savoir au président qatari du club de la capitale qu’il allait partir libre en fin de saison, à priori pour le Real Madrid, tout a changé. Luis Enrique n’hésite plus à laisser son meilleur buteur sur le banc ou à le faire sortir lorsque Mbappé est transparent, comme cela a été le cas récemment au Vélodrome contre l’Olympique de Marseille. Même si l’entraîneur espagnol n’a pas osé le faire contre le Barça, il est clair que Kylian Mbappé n’est plus le maître du PSG.

À en croire les révélations de Santi Aouna, tout cela est clairement dû à la décision annoncée à Nasser Al-Khelaifi au début du mois de janvier, alors que ce dernier pensait avoir eu des garanties de son joueur vedette qu’il allait finalement prolonger son contrat avec Paris. Des engagements pris par le joueur et qui remontent à l'été dernier après que Mbappé soit placé dans le loft du PSG, ratant même la tournée asiatique effectué par le Paris Saint-Germain

Mbappé a promis de prolonger au PSG

Notre confrère précise qu'en marge de la rencontre entre le PSG et Lorient, qui s'était soldé le 12 août par un match nul et sans but au Parc des Princes, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain aurait indiqué au dirigeant qatari que finalement, il allait dire oui à une offre de prolongation. Et cette promesse aurait été réitérée une autre fois, ce qui avait permis à Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé de trouver un accord pour que l'attaquant vedette des champions de France et des Bleus puisse jouer cette saison. Alors forcément, le grand patron du PSG a pris comme une véritable humiliation l'annonce par son joueur que finalement l'idée d'une prolongation était à oublier et que les promesses ne seraient pas tenues. D'où ce changement brutal de ton dans la relation entre Kylian Mbappé et le club, et le feu vert donné à Luis Enrique pour qu'il fasse ce qu'il veut concernant l'utilisation du champion du monde 2018.

De son côté, Kylian Mbappé a lui évoqué un accord gagnant-gagnant entre le Paris Saint-Germain et lui-même. L'été dernier, Duncan Castles, célèbre journaliste anglais souvent bien informé avait donné les contours de ce supposé accord : « L'accord porte une compensation financière lors du départ de l'attaquant et il pourrait finalement l'amener à signer un nouvel accord à long terme », avait précisé notre confrère. Finalement, tout cela ne tenait donc qu'à une promesse qui n'a donc pas été tenue. Une drôle de surprise pour tout le monde, mais probablement pas autant que pour Nasser Al-Khelaifi en janvier lorsqu'il a appris la mauvaise nouvelle de la bouche de Kylian Mbappé.