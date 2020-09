PSG : Snobés par Tuchel, ils zappent le mercato

Dans : PSG.

Confronté à un effectif décimé depuis le début de la saison, Thomas Tuchel tente quelques compositions d’équipe qui ont quand même donné le vertige aux supporters du PSG, effarés par la différence avec le 11 de départ qui est allé en finale de la Ligue des Champions quelques semaines plus tôt seulement.

Mais entre les départs en fin de contrat, les blessés, les suspendus et les malades du Covid-19, l’entraîneur allemand a fait du bricolage. Sans réussite puisqu’avec deux défaites au compteur. Mais malgré cet énorme turnover, notamment en défense, deux joueurs ont quasiment disparu de la circulation. Il s’agit de Colin Dagba, qui n’a pas profité du vide à son poste, et d’Abdou Diallo, toujours très loin dans la hiérarchie, dans l’axe comme à gauche. Voir ainsi Kurzawa être aligné arrière droit, a du faire mal au jeune Dagba, qui doit se demander ce qu’il faut faire pour débuter un match avec le PSG ces derniers temps. La saison risque d’être longue, mais il n’y a qu’une seule certitude pour le moment, les deux joueurs ne sont pas sur le départ.

C’est ce que confie Goal à propos des deux Parisiens, qui n’ont pas envie d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. « En tout cas, dans l'entourage de Dagba, mais aussi celui de Diallo, on maintient qu'un départ n'est pas à l'ordre du jour même si le temps de jeu de l'un comme de l'autre laisse à désirer », explique ainsi le média spécialisé, pour qui le marché des transferts ne sera pas scruté cet automne. La question pourra toutefois se poser en janvier, surtout si les matchs se suivent et se ressemblent depuis le banc de touche. Colin Dagba (22 ans) et Abdou Diallo (24 ans) ont encore l’avenir devant eux, mais à cet âge-là, le désir de jouer prend rapidement le dessus.