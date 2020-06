PSG : Kehrer et Dagba zappés, Paris cherche un nouveau Meunier

Dans : PSG.

Avec le départ de Thomas Meunier, qui s'est engagé ce jeudi pour le Borussia Dortmund, ses concurrents vont-il se frotter les mains ?

Non selon les dernières tendances au sein du club, et les révélations du Parisien. En effet, le Belge laisse un trou jugé inquiétant par le staff du PSG, qui ne voit ni Colin Dagba ni Thilo Kehrer en capacité de le combler. Pour le Français, ses performances depuis deux ans sont jugées correctes, mais pas suffisantes pour demander le statut de titulaire. Il restera donc une doublure du futur numéro 1, qui ne sera pas non plus Thilo Kehrer. L’Allemand n’est plus pressenti pour occuper la place à droite de la défense. Il a pourtant beaucoup dépanné à ce niveau, et risque même de devoir le faire lors des prochaines échéances avec l’absence de Meunier pour le mois d’août.

Mais Thomas Tuchel ne le voit sur le long terme que comme un défenseur central, et n’envisage pas d’affaiblir la rotation à ce poste. Résultat, c’est une recrue qui est visée par les dirigeants du Paris SG, et le profil est déjà connu puisqu’il serait proche de… Thomas Meunier. En effet, l’idée est de faire venir un joueur mûr mais encore capable de progresser. Il est vrai qu’en 2016, la signature du Belge, remplaçant en équipe nationale, avait surpris tout le monde, mais malgré des hauts et des bas, l’ancien de Bruges a clairement franchi un cap au PSG en quatre ans. La mission de Leonardo est donc claire à ce poste, il faut du sang neuf, et si possible pour pas trop cher.