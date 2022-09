PSG : Skriniar va partir, l'Inter a déjà son remplaçant !

Dans : PSG.

Le PSG n'a toujours pas perdu espoir dans le dossier Milan Skriniar. Le Slovaque non plus, car il n'est pas chaud du tout à l'idée de prolonger son contrat en Lombardie.

Luis Campos l'a récemment avoué sur RMC, le dernier mercato estival lui a laissé un goût amer. Le conseiller sportif portugais du PSG voulait en effet les renforts supplémentaires d'un attaquant mais surtout d'un défenseur central. Et avec Christophe Galtier, ils avaient visé Milan Skriniar. En fin de contrat en 2023 avec l'Inter, le Slovaque peine depuis des mois à trouver un accord pour prolonger avec le club milanais. Très vite, il s'est entendu sur les bases d'un contrat avec le PSG. Mais en fin de mercato, l'Inter a revu ses exigences à la hausse, demandant plus de 70 millions d'euros à Paris pour le céder. Une somme jugée trop importante pour les champions de France. Mais ces derniers n'ont pas du tout mis de côté la piste menant à Skriniar. En effet, selon les informations de la presse italienne, le joueur ne veut pas prolonger et souhaite toujours rejoindre le PSG, que ce soit cet hiver ou l'été prochain.

L'Inter résigné pour Skriniar

Et pour l'Inter, la seule façon de récolter de l'argent sur son défenseur est une vente dès cet hiver. Consciente que cette situation est proche de se produire, la direction lombarde semble déjà s'être mise sur la piste d'un remplaçant à Skriniar. D'après La Gazzetta dello Sport, l'Inter est très intéressé par le profil de Trevoh Chalobah, qui évolue du côté de Chelsea. Peu utilisé avec les Blues, le défenseur anglais ne serait pas contre un départ prochain. Surtout en récupérant une place de choix à l'Inter. Le média italien rajoute que Romelu Lukaku fait personnellement le forcing auprès de Chalobah pour le convaincre de rejoindre l'Italie. En fin de contrat en juin 2026 avec Chelsea, le jeune Anglais est estimé à 20 millions d'euros. Un prix que l'Inter pourrait facilement faire baisser. Un prêt peut aussi être une solution, alors que les caisses interistes se rempliraient en cas de vente de Skriniar au PSG. Plus les jours passent et plus l'avenir du joueur de 27 ans semble s'écrire en Ligue 1.