Gabriel Martinelli au PSG, la brutale contre-attaque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête de renforts offensifs dans l’optique de la saison prochaine, le PSG pense très fort à Gabriel Martinelli.

L’été prochain risque d’être mouvementé au Paris Saint-Germain, qui va devoir gérer au mieux les cas Lionel Messi et Kylian Mbappé. L’international argentin est en fin de contrat et pour l’heure, le doute est total quant à son avenir. Quant à Kylian Mbappé, il n’est pas non plus certain qu’il poursuive l’aventure au PSG alors que son contrat expirera en juin 2024. Face à tant d’incertitudes, le club de la capitale se met en quête de joueurs offensifs et l’une des cibles de Luis Campos se nomme Gabriel Martinelli. En fin de contrat avec les Gunners dans un an, l’international brésilien est l’un des joueurs qui montent en Premier League. Et selon les informations de Calcio Mercato, le Paris Saint-Germain est très intéressé par le transfert de ce joueur jeune et polyvalent qui comblerait un éventuel départ de Kylian Mbappé ou de Lionel Messi.

Gabriel Martinelli inaccessible pour le PSG ?

Mais selon le média italien, la tâche ne sera pas si simple pour le Paris Saint-Germain car de son côté, Arsenal n’a aucunement l’intention de lâcher l’un de ses titulaires indiscutables. Sélectionné par Tite pour la Coupe du monde avec le Brésil, Gabriel Martinelli a une clause dans son contrat qui peut permettre à Arsenal de le prolonger automatiquement d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025. Des négociations sont encore en cours entre Gabriel Martinelli et Arsenal car le salaire du Brésilien pourrait être revu à la hausse mais à priori, le Brésilien pourrait donc prolonger son bail du côté de Londres. Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui espérait mettre le grappin sur ce joueur prometteur et de plus en plus décisif en Premier League. Luis Campos, qui a toujours plus d’un tour dans son sac en période de mercato, pourrait bien être contraint d’activer un plan B.