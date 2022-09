L'OL va battre Lens, Lacazette rassure tout le monde

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après trois défaites consécutives en Ligue 1, Lyon se déplace dimanche à Bollaert pour y défier le RC Lens. Pas de quoi faire peur à Alexandre Lacazette.

Lorient, Monaco et le PSG. L’OL a fini sur les rotules avant la trêve internationale, et Lyon va devoir vite retrouver le chemin de la victoire si Peter Bosz veut pouvoir dormir tranquillement. Même si Jean-Michel Aulas a fait savoir que l’entraîneur néerlandais n’était pas menacé à court terme, le déplacement de dimanche prochain à Lens ressemble à un rendez-vous qu’Anthony Lopes et ses coéquipiers ne doivent pas rater, sous peine de pointer déjà à 8 points d’une formation nordiste impressionnante cette saison. A quelques jours de ce choc de Ligue 1, Alexandre Lacazette n’est pas du tout inquiet, même si le doute s’est installé sur le vrai niveau de l’Olympique Lyonnais. S’exprimant sur la chaîne télé du club rhodanien, l’ancien joueur d’Arsenal estime que l’heure n’est pas à la panique totale du côté du Groupama Stadium. Le buteur de l’OL est même très optimiste.

L'OL va revenir fort, Lacazette dit banco

Même si les derniers résultats de Lyon ne sont pas à la hauteur des ambitions du club, ce qu’il admet sans peine, Alexandre Lacazette est convaincu que le meilleur est à venir, et notamment dès le week-end prochain au stade Félix-Bollaert. « On doit rectifier le tir, ce n’est pas normal de connaître cette série, mais ça appartient au passé. Il va falloir rapidement progresser. C’est à nous, les joueurs, d’être plus efficaces sur le terrain. Il faut qu’on travaille tous collectivement pour ça. On sera prêt pour Lens dimanche. Est-ce qu’on manque d’ambition ? Non. On sait qu’une défaite n’est pas encourageante. On veut être dans le top du classement. Certes, on en est loin, mais le championnat est encore long et il y a encore beaucoup de points à prendre », a fait remarquer, sur OL TV, le numéro 10 de l’Olympique Lyonnais.