PSG : Séville zappe Thauvin, priorité à Draxler

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Julian Draxler est la priorité du FC Séville dans l’optique du mercato estival.

Satisfait par le rendement de l’international allemand, Mauricio Pochettino a fait confiance à Julian Draxler face au FC Barcelone ou encore contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. L’entraîneur du PSG apprécie les qualités techniques de Julian Draxler, et a suggéré à sa direction de prolonger le contrat de l’ancien meneur de Schalke 04. A moins d’un retournement de situation, il n’en sera finalement rien et Julian Draxler, qui jouit d’émoluments colossaux à Paris, quittera la France cet été. Une situation dont souhaite profiter le FC Séville, bien décidé à bondir sur cette opportunité, à en croire les informations récoltées par TodoFichajes.com.

Le média espagnol croit savoir qu’après une analyse approfondie, le FC Séville a jeté son dévolu sur Julian Draxler. Le club andalou privilégie notamment la piste du milieu offensif du PSG à celle menant à Florian Thauvin, également libre à la fin de saison. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, au contraire de Julian Draxler, est en négociations avec son club pour prolonger. C’est peut-être ce qui a fait pencher la balance en faveur de l’Allemand, que le FC Séville juge plus facilement atteignable. Il faudra pourtant composer avec plusieurs éléments contraires. Tout d’abord, une concurrence qui risque de se renforcer au fil des semaines. Le Hertha Berlin et Arsenal avaient notamment timidement manifesté leur intérêt pour Julian Draxler au mercato hivernal. Le Bayern Munich, où Kimmich et Müller apprécient le Parisien, pourrait également se réveiller. Mais surtout, c’est le salaire de Draxler qui risque de poser un problème à Séville, qui ne sera en mesure de recruter l’international allemand que si ce dernier accepte de faire un effort au vu de ses standards parisiens. L’entraîneur andalou Julen Lopetegui espère en tout cas que ce dossier aboutira puisque l’ex-coach du Real Madrid a fait savoir à Monchi que Draxler était sa grande priorité de l’été.