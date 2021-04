PSG : Un sale coup à Draxler, Leonardo s’oppose à Pochettino

Dans : PSG.

De retour dans les rotations du Paris Saint-Germain grâce à l’entraîneur Mauricio Pochettino, Julian Draxler négocie une prolongation de son contrat qui expire en juin prochain. Mais de son côté, le directeur sportif Leonardo apprécie moins le milieu allemand, d’où les difficultés rencontrées dans les discussions.

Julian Draxler finalement parti pour prolonger ? Pas si vite… Alors que l’entraîneur Mauricio Pochettino souhaite le conserver, et donc prolonger son contrat qui expire en fin de saison, Julian Draxler se heurte aux réticences de Leonardo. D’après nos confrères de Foot Mercato, les discussions entre le milieu offensif et le directeur sportif ne sont pas fluides, la faute au dirigeant qui souhaite imposer ses conditions. Et pour cause, le Brésilien, contrairement à son coach, est loin d’être fan de Julian Draxler.

A tel point qu’en cas de prolongation de l’ancien indésirable, Leonardo n’écarterait pas la possibilité de l’inclure dans un échange. Du coup, le clan allemand, conscient de cette situation incertaine, aurait proposé les services du joueur à plusieurs clubs. Le Parisien aurait notamment été servi au Bayern Munich, qui pourrait être intéressé par ses qualités et par sa fin de son contrat. Rappelons que les Bavarois avaient déjà profité de la même situation pour attirer l’attaquant camerounais Eric Maxim Choupo-Moting.

Le forcing de Kimmich et Müller

De plus, Joshua Kimmich et Thomas Müller, coéquipiers de Julian Draxler en sélection, tenteraient de le convaincre de les rejoindre au Bayern Munich. A noter que le FC Séville et Arsenal auraient quant à eux coché le nom du milieu polyvalent. L’ancien joueur de Wolfsbourg pourrait donc s’offrir un joli rebond. Mais ses déclarations du mois dernier laissaient entendre qu’il donnait la priorité au PSG. « Je suis heureux ici, j'aime le club, mes coéquipiers, la ville. (…) C'est une ville où je me sens bien », insistait Julian Draxler au micro de PSG TV, comme pour expliquer sa volonté de prolonger.