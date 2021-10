PSG : Sergio Ramos zappe aussi l'OM !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Attendu de pied ferme au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos n’est pas encore prêt à reprendre la compétition avec son nouveau club. Par conséquent, le défenseur espagnol va donc louper les prochains grands rendez-vous contre Leipzig en Ligue des Champions et face à l’OM en L1…

Le malaise avec Sergio Ramos s’agrandit de jour en jour du côté du club de la capitale française. Débarqué libre en provenance du Real Madrid lors du dernier mercato estival, le joueur de 35 ans n’a pas encore porté le maillot du PSG. Blessé à un mollet pendant la préparation estivale, le défenseur central a rechuté au cours des dernières semaines. Sauf que le problème ne serait pas que musculaire, vu que Fred Hermel pense que le genou de Ramos est aussi en mauvais état, et notamment au niveau du cartilage. Quoi qu’il en soit, l'international espagnol ne sera pas disponible dans les deux semaines à venir.

🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! Sergio Ramos va manquer (au minimum) les rencontres face à Angers, au RB Leipzig et à l'OM ! ⛔️ pic.twitter.com/pdGGTMWHda — BeFoot (@_BeFoot) October 14, 2021

C’est en tout cas l’annonce faite par Paris ce jeudi dans un communiqué de presse médical : « Sergio Ramos va continuer les entraînements individualisés sous contrôle des staffs médical et performance encore 10 jours dans l'objectif du retour à l'entraînement collectif ». Autant dire que Ramos ne sera pas opérationnel pour les trois prochains matchs du PSG, au moins. Ce qui signifie donc qu’il va louper le match de reprise face à Angers vendredi en championnat, puis la rencontre de C1 face au RB Leipzig en début de semaine prochaine, et enfin le Classique du côté de Marseille, le 24 octobre. Un rendez-vous qui aurait pu marquer le début de la nouvelle aventure de Sergio Ramos au PSG, mais il n’en sera finalement rien…

Pochettino croit toujours en Ramos

Désormais, tous les supporters franciliens se demandent quand Sergio Ramos pourra revenir à son top niveau, et si cela sera possible un jour. En tout cas, l’optimisme reste de mise autour du Parc des Princes. Puisque Mauricio Pochettino croit toujours en Ramos. « Je n'ai aucun doute qu'il retrouvera son meilleur niveau. Après c'est sûr qu'un joueur de foot aime toujours jouer. Il souffre de cette situation, mais il est fort et il a le soutien de tout le club pour l'aider à passer ce moment-là et on espère le voir très bientôt », a lancé l’entraîneur argentin en conférence de presse. Une sortie médiatique qui prouve que le PSG compte toujours sur sa star espagnole. Et la récente rencontre entre Leonardo et René Ramos, le frère et le représentant du défenseur, montre que le PSG veut prendre les bonnes décisions à propos de l’avenir de Ramos. Il le faudra si Paris ne veut pas transformer ce très cher recrutement en véritable catastrophe industrielle, sachant que Ramos touche pour l’instant un salaire de 15 millions d’euros pour ne pas jouer...