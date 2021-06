PSG : Sergio Ramos, MU plus motivé que Paris

Dans : PSG.

Libre de tout contrat, Sergio Ramos intéresse forcément du beau monde avec son pédigrée, son palmarès et son expérience.

Le défenseur central espagnol penchait ces derniers jours plus vers le Paris SG, capable de lui offrir un gros contrat, sur deux ans, et très gourmand sur ce marché des transferts. Il se murmurait même ce week-end que l’ancien patron du Real Madrid avait commencé à chercher son futur bien immobilier dans la capitale française, signe de l’avancée réelle des négociations. Mais le journaliste Julien Laurens vient mettre un gros coup de frein, en expliquant que selon ses informations, c’est bien Manchester United qui tenait la corde à l’heure actuelle.

« Le truc important, c’est que Manchester United a plus besoin que le PSG d’un défenseur central titulaire. Ils doivent trouver mieux que Maguire et Lindelof, alors que le Paris SG n’est pas sous pression avec Marquinhos et Kimpembe. Le PSG peut aussi se demander pourquoi il mettrait autant d’argent sur un défenseur central, alors qu’il a d’autres priorités. Il y a quand même peu de chances que Paris aille aussi loin que Manchester United, qui a vraiment besoin de Sergio Ramos », a prévenu l’intervenant sur ESPN, histoire de rappeler que MU, avec ses gros moyens, n’hésitera à faire une proposition colossale pour convaincre l’Espagnol de signer. Une bataille de gros bras, qui devrait en tout cas faire le bonheur de l’ancien du Real Madrid, qui aura son contrat de deux ans, et un salaire probablement proche de ce qu’il touchait dans la Maison Blanche. Il reste en effet à savoir si le PSG et Nasser Al-Khelaïfi ont vraiment des crédits illimités cet été. Après avoir fait venir Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, la masse salariale pourrait fortement grimper avec Sergio Ramos, surtout si Manchester United rivalise jusqu’au bout pour faire signer le champion du monde 2010.