PSG : Neymar confirme le clash avec Campos et en rigole

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Exceptionnellement Neymar était en conférence de presse à la veille du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Et le numéro 10 du PSG a été plutôt bon dans l'exercice.

A 24 heures de la réception du champion d’Allemagne au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a réservé une surprise aux journalistes puisque Neymar était présent avec Christophe Galtier face aux médias. Et si la star brésilienne du club de la capitale a accepté de participer à cette conférence de presse, visiblement il n’était pas là pour traîner son spleen, répondant à toutes les questions, y compris celles qui pouvaient éventuellement le gêner. L’ancien joueur du Barça a notamment été interrogé sur un clash intervenu samedi à Monaco avec Luis Campos et Marquinhos, le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi ayant piqué un coup de sang suite au non-match du PSG au stade Louis II. Plutôt que de taper en touche, Neymar a reconnu qu’effectivement il s’était opposé à Luis Campos, mais le joueur brésilien a tenu à rappeler que dans le football comme dans la vie, tout ne pouvait pas toujours être rose et que cela ne voulait pas dire que Paris était en crise.

Neymar assume l'embrouille avec Luis Campos

Je croyais que Neymar était arrogant et hautain. #PSG ❤️💙 pic.twitter.com/TQfrjQ88Fx — La Source Parisienne (@lasource75006) February 13, 2023

Pour Neymar, il est clair que la vie n’est pas un long fleuve tranquille dans un vestiaire, que ce soit au PSG ou ailleurs, mais que ce genre de séquence est utile pour faire progresser une équipe, même si cela peut surprendre des observateurs extérieurs. « Oui c’est arrivé, c’était une petite discussion et nous n'étions pas d'accord. Cela nous arrive tous les jours, mais je les aime tous, c'est comme avec ma copine, on ne peut pas être d’accord sur tout chaque jour. Le football ce n'est pas que de l'amour, pas que de l'amitié. Il y a du respect, mais ça arrive parfois d'avoir des discussions. Nous nous ne sommes pas habitués à perdre, et quand il y a des défaites, bien sûr que cela nous perturbe. Cela fait partie des choses utiles pour s'améliorer (...) Cela fait cinq ans que je suis là, et concernant le vestiaire, ce sont parfois des mensonges qui sont sortis dans la presse. Et désormais cela fait très vite le tour du monde. Ce n’est pas la première fois que des rumeurs sortent à des moments décisifs de la saison. Nous devons rechercher ce qu'il se passe, ce n'est pas normal que des sujets sortent dans la presse, ça doit rester entre nous. Nous devons marcher ensemble. Quand il y a des infos comme ça, nous sommes fâchés. Je vous garantis que beaucoup d'informations sont fausses, mais certaines sont véridiques », a répondu, avec franchise et sans se départir de son sourire, un Neymar plutôt bon dans sa communication. De quoi faire regretter qu’il ne vienne pas plus souvent s’exprimer sur le Paris Saint-Germain.