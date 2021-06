PSG : Sergio Ramos doit signer, Pochettino en fait son affaire

Dans : PSG.

Libre de tout contrat, Sergio Ramos intéresse grandement le Paris Saint-Germain, qui tente de boucler sa signature au mercato.

Après s’être offert Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum, libres de tout contrat, le PSG va-t-il signer un troisième gros coup à zéro euro avec Sergio Ramos cet été ? Les jours passent et cette possibilité prend de l’épaisseur, le PSG représentant la piste n°1 de l’international espagnol. Après de longues négociations, Sergio Ramos n’a pas trouvé d’accord avec son club formateur du Real Madrid pour une prolongation de contrat. Une situation dont souhaite profiter le Paris SG et notamment son entraîneur Mauricio Pochettino, d’après les informations recueillies par ABC. Le média croit savoir que l’entraîneur du PSG est celui qui pousse le plus activement pour une signature de Sergio Ramos dans la capitale française. Déterminé à recruter Sergio Ramos cet été, Mauricio Pochettino se serait personnellement investi dans ce dossier.

Au cours des derniers jours, l’ancien entraîneur de Tottenham s’est entretenu avec son directeur sportif Leonardo afin de faire passer le passage qu’une arrivée de Sergio Ramos donnerait encore plus d’envergure à l’effectif parisien. Mauricio Pochettino s’est ainsi prononcé en faveur de la venue de Sergio Ramos pour deux ans, l’Espagnol réclamant un bail de 24 mois pour signer dans un nouveau club. Reste maintenant à voir si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi suivront les conseils de Mauricio Pochettino, et si Sergio Ramos se laissera convaincre par le projet parisien. En cas de signature du charismatique espagnol au Paris Saint-Germain, le coach argentin devra ensuite gérer une concurrence XXL en défense centrale avec trois des meilleurs joueurs du monde à ce poste, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. L’idée d’une défense à trois a déjà fait son chemin chez les supporters, mais il ne s’agit pas vraiment d’un système de jeu prôné par Mauricio Pochettino depuis le début de sa carrière d’entraîneur…