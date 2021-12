PSG : Sergio Ramos attendu au tournant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mardi soir, le PSG a conclu la phase de groupes de la Ligue des Champions avec une victoire face au FC Bruges au Parc des Princes (4-1).

Offensivement, l’équipe de Mauricio Pochettino a affiché un visage plus convaincant que lors de ses dernières sorties et ce sont Lionel Messi et Kylian Mbappé qui en ont profité pour inscrire chacun un doublé. Défensivement en revanche, le Paris Saint-Germain semble toujours fragile. Un constat dressé au lendemain du match par Pierre Ménès, qui n’est pas encore convaincu par l’arrière-garde parisienne. Sur son site Pierrot le Foot, l’ancien consultant de Canal + estime que Sergio Ramos règlera peut-être ce problème lorsqu’il sera totalement opérationnel. Encore faut-il qu’il soit à 100 % et cela ne semble pas être le cas puisque depuis son match face à Saint-Etienne, l’international espagnol n’est plus dans le groupe du PSG.

Pierre Ménès mise tout sur Sergio Ramos

« Cela ne date pas de cette saison qu’on déplore cette incapacité des Franciliens à enfoncer le clou, à mettre une tôle à son adversaire. Un relâchement coupable qui a permis à Bruges de se créer pas mal de situations dangereuses, ce qui était déjà le cas avant le repos où Donnaruma avait déjà eu trop d’arrêts à effectuer, et même de réduire le score par Rits. Cette fragilité défensive, si elle n’est pas réglée, sera tôt ou tard rédhibitoire au niveau européen. Si l’attaque du PSG commence à mieux tourner, les errances défensives risquent toujours de plomber l’équipe. Si Ramos, est en état de marche, cela changera probablement la donne. Mais le sera-t-il un jour ? On peut en douter » a publié Pierre Ménès, qui se demande à partir de quand Sergio Ramos sera en mesure d’enchainer les matchs avec le Paris Saint-Germain. Car après sa titularisation à Saint-Etienne, on pouvait penser que l’ancien capitaine du Real Madrid allait enchainer. Ce n’est pour l’instant pas le cas.