PSG : Se payer Mbappé ? Le Real n'est pas serein du tout !

Il y a une piste qui fait rêver le Real Madrid pour l’été prochain et tout le monde la connait, puisqu’elle mène à Kylian Mbappé.

Zinedine Zidane n’a pas hésité à rappeler cet automne qu’il adorerait recruter l’attaquant du PSG, d’autant plus que ce dernier rêvait également depuis toujours de rejoindre le Real Madrid. Ce mariage qui semble inévitable un jour ou l’autre aura-t-il lieu l’été prochain ? Le champion du monde n’a pas encore fait son choix, mais le PSG a d’ores et déjà fait savoir qu’il comptait bien conserver sa jeune star, dont la valeur marchande et sportive est en constante augmentation en raison de ses performances. Du côté du Real Madrid, tout le monde sait que l’effort financier à effectuer sera incroyable, et peut-être même trop important, comme ce fut le cas pour Barcelone et Neymar l’été dernier.

C’est pourquoi Diario Gol affirme que, dans la capitale espagnole, toutes les possibilités sont étudiées, y compris celle de ne pas pouvoir recruter Kylian Mbappé au prochain mercato. Dès lors, Zinedine Zidane est déterminé à effectuer un choix fort pour son attaque, qui ne va pas plaire à son président. Florentino Pérez raffole de Vinicius Junior et est persuadé qu’il sera la future star de la Maison Blanche, mais « Zizou » aurait récemment confié qu’il préférait donner les clés de l’attaque dans les années à venir à son compatriote Rodrygo, qui se met en valeur à chaque occasion. Arrivé l’été dernier pour 45 ME, l’ancien de Santos a marqué les esprits malgré un faible temps de jeu, et est pour le technicien français le joueur capable de faire oublier un éventuel échec du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Une preuve de plus que le PSG et son pouvoir financier, mais aussi sa fermeté dans les gros dossiers depuis le retour de Leonardo, ne donne aucune garantie de succès à l'opération Mbappé que va tenter le Real Madrid.