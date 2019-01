PSG : Sans pitié, le Barça condamne Rabiot à rester au placard

Dans : PSG, Liga, Mercato.

A moins d’un revirement de situation, Adrien Rabiot (23 ans) devrait bientôt s’engager avec le FC Barcelone.

Comme annoncé vendredi, le milieu de terrain en fin de contrat au Paris Saint-Germain a fini par trouver un accord avec le club catalan. C’est du moins la version publiée par le site spécialisé Paris United. De son côté, le Barça, contacté par le quotidien Sport, n’a pas confirmé l’information. Mais une chose est sûre, c’est que les discussions sont très avancées et que les Blaugrana attendent seulement le Français l’été prochain.

En effet, le champion d’Espagne n’aurait pas prévu des indemnités de transfert pour ce dossier. Ni la moindre négociation avec la direction parisienne. Une mauvaise nouvelle pour Rabiot qui devra sans doute terminer la saison au placard. On voit mal le PSG changer d’avis. Et malgré les contacts de sa mère avec Liverpool ou Tottenham en vue d'un transfert cet hiver, l’ancien Toulousain a clairement choisi le Barça. Si ce n’est pas déjà fait, les deux parties ne devraient plus tarder à mettre un terme à ce feuilleton.