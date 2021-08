PSG : Lionel Messi va gâcher tout son travail

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, Lionel Messi devrait faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain lors du déplacement à Reims dimanche soir. Un moment que l’entraîneur rémois Oscar Garcia attend avec une certaine crainte.

« Je suis un peu triste », avait réagi Oscar Garcia concernant l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Et on peut le comprendre. Car ce n’est un secret pour personne, l’entraîneur du Stade de Reims est un grand supporter du FC Barcelone, l’ancien club de l’attaquant argentin. Et comme si cela ne suffisait pas, l’Espagnol sera probablement le premier coach de Ligue 1 à affronter le sextuple Ballon d’Or.

« Il peut tout anéantir »

Un véritable casse-tête pour Oscar Garcia, bien placé pour savoir que Lionel Messi peut gâcher ses plans à tout moment pendant la rencontre. « J'ai bien sûr regardé beaucoup de leurs matchs et j'ai quelques idées tactiques, a confié l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne au quotidien Le Parisien. Mais, au final, Messi est capable de dribbler trois ou quatre joueurs et de finir l'action. Tu peux avoir le sentiment d'avoir très bien travaillé tactiquement mais Messi est tellement à part qu'en une seule action, il peut tout anéantir. »

Et ce même si l’Argentin ne devrait entrer en jeu qu’en deuxième période en raison de son retard dans sa préparation physique. « S'il ne joue que 30 minutes, il voudra montrer qu'il est toujours le meilleur. Il sait que tout le monde scrutera son premier match, a prévenu Oscar Garcia. Ce n'est jamais bon de jouer contre lui. En cinq secondes, il peut tout faire basculer et il faut être très attentif à cela. Mais c'est bien de l'avoir, pour les spectateurs, comme pour les coachs adverses. Chacun de nous veut gagner, bien sûr, mais Messi va apporter de la qualité à la Ligue 1. » Insuffisant pour consoler l'entraîneur rémois.