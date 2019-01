PSG : Accord trouvé entre Rabiot et le Barça, il veut partir tout de suite !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

C'est le compte spécialisé Paris-United qui l'annonce ce vendredi après-midi, un accord aurait été trouvé ces dernières heures entre les dirigeants du FC Barcelone et le clan Rabiot concernant le transfert du milieu de terrain français du Paris Saint-Germain. A priori, Véronique Rabiot aurait finalement accepté les conditions du Barça, à savoir un contrat de cinq ans, un salaire annuel entre 10ME et 12ME est évoqué ainsi qu'une prime à la signature également de 10ME. Seul souci, Adrien Rabiot souhaite quitter immédiatement le PSG et rejoindre sa nouvelle équipe avant la fin du mercato hivernal.

Une exigence qui va pousser les responsables catalans à la table des négociations avec leurs homologues parisiens, ce qu'ils ne souhaitaient pas réellement. Car cela veut dire que le FC Barcelone devra verser aussi un chèque au PSG pour sceller le départ d'Adrien Rabiot. Les choses devraient donc rapidement évoluer, Paris n'ayant pas réellement intérêt à bloquer le milieu de terrain, son départ étant inéluctable puisque le joueur arrive en fin de contrat. Reste à mettre tout cela en musique entre deux clubs devenus les meilleurs ennemis du monde sur le marché des transferts. La famille Rabiot pourra ensuite préparer ses cartons et s'installer à Barcelone.