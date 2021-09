PSG : Salah après Mbappé, un ancien Red tente de l’en dissuader

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En désaccord avec Liverpool pour la prolongation de son contrat, Mohamed Salah se montre trop gourmand aux yeux de ses dirigeants. Dans ces conditions, l’attaquant sous contrat jusqu’en 2023 est envoyé au Paris Saint-Germain. Une piste à éviter selon l’Anglais Steve McManaman.

Après les prolongations de nombreux cadres ces derniers mois, Liverpool tente de trouver un accord avec Mohamed Salah. Les discussions durent depuis des mois et pour le moment, les deux parties ne semblent pas en mesure de se rapprocher. En cause, les prétentions salariales de l’Egyptien qui réclamerait 500 000 livres (environ 581 000 euros) par semaine. Du coup, certains médias marqués par le recrutement estival du Paris Saint-Germain imaginent déjà l’attaquant dans la capitale française. Un choix de carrière que Steve McManaman lui déconseille.

« Salah est peut-être le talisman de Liverpool, mais je ne pense pas que le club accédera à sa demande de 500 000 livres par semaine, a prévenu l’ancien Red sur le site horseracing.net. Je ne crois pas que Liverpool puisse payer un tel salaire à n'importe quel joueur. C'est difficile de commenter ce genre de sujet vu qu'il y a peut-être cinq médias qui donneront cinq montants différents. Mais s'il y a une part de vérité dans cette demande de 500 000 livres par semaine, je ne pense pas que Liverpool devrait accepter. »

« Succès garanti en Ligue 1 mais… »

« En ce qui concerne les liens entre Salah et le PSG, la plupart des gens penseraient que passer de la Premier League à la Ligue 1 serait un pas en arrière, n'est-ce pas ? Mbappé ne sera pas là la saison prochaine, a prédit l’Anglais. Et si c'est dans quelques années, Messi ne sera pas là non plus. Salah aurait presque un succès garanti en Ligue 1 et en Coupe de France mais le championnat français est sûrement plus faible que la Premier League et cela semble gêner le PSG en Ligue des Champions. » En attendant, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont toujours à Paris. Contrairement à Mohamed Salah qui en est encore loin.