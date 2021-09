Kylian Mbappé, sa mère outrée par ces accusations

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Déjà très compliqué sur le plan sportif, l’Euro de Kylian Mbappé a aussi beaucoup fait parler dans les coulisses.

Dans les tribunes, son clan se serait embrouillé avec Véronique Rabiot, la mère d’Adrien, pendant le match face à la Suisse, notamment après le tir au but décisif raté par le joueur du PSG. Et récemment, dans un livre enquêtant sur l’Euro manqué par l’équipe de France et les problèmes rencontrés pendant cette compétition, Baptiste Desprez est allé encore plus loin. Pour le journaliste, la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, avait aussi savonné la planche de certains joueurs de l’équipe de France lors de réunion discrètes avec quelques journalistes bien placés. Un comportement qui a beaucoup choqué, la solidarité valable en Russie entre les joueurs n’étant visiblement plus de rigueur.

La mère de Mbappé reconnait des réunions

Quelques jours après ces révélations, la mère de Kylian Mbappé a pris la parole sur les réseaux pour tout nier en bloc. Enfin presque, puisqu’elle a confirmé que des réunions de « prises de contact classiques de courtoisie » avaient bien eu lieu pendant l’Euro avec des journalistes. Elle a en tout cas balayé toute théorie du complot et toute volonté de nuire à l’équipe de France, et s’en est pris donc Baptiste Desprez, provoquant même l’auteur du livre en lui demandant de verser une partie de ses gains à une association que parraine Kylian Mbappé.

« Maintenant que je suis dans le milieu depuis quelques temps, je crois connaitre un peu les codes et les règles. Mais je ne me ferai jamais à la malhonnêteté ni à la malveillance. Prétendre que j’aurais organisé des réunions secrètes avec des journalistes, à des fins plus ou moins complotistes, est un non-sens total. Parce que je sais que si je veux garder un secret, j’évite de le partager avec des professionnels des médias. S’il y a bien eu quelques réunions informelles avec certains journalistes, il s’agissait juste de prises de contact classiques de courtoisie, rien de plus » a livré Lamari Fayza, remontée contre l’auteur de ce livre, et bien décidée à monter au créneau afin d’éviter de passer pour l’une des taupes des journalistes qui suivaient l’équipe de France lors de cet Euro. Pendant la compétition, les suiveurs des Bleus avaient dévoilé quelques informations internes, notamment sur le fait que Kylian Mbappé n’appréciait pas de voir Karim Benzema prendre une place trop importante dans les campagnes des Bleus sur les réseaux sociaux ou dans les publicités, estimant que cela faisait passer son image au second plan.