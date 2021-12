Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, Mbappé change d’avis !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Ancien admirateur de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé a visiblement changé d’avis. L’attaquant du Paris Saint-Germain considère désormais son coéquipier Lionel Messi comme le meilleur joueur au monde. Et tant pis pour le Portugais qui était autrefois son idole.

Difficile de tirer de véritables enseignements après le large succès du Paris Saint-Germain contre Bruges (4-1) mardi en Ligue des Champions. Les Parisiens ont nettement dominé cette rencontre sans enjeu, face à un adversaire méconnaissable par rapport au match aller (1-1) en septembre dernier. On peut tout de même souligner la confirmation d’une complicité naissante entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. A travers leurs échanges sur le terrain, il est clair que le Français tente de faire briller son coéquipier en difficulté depuis sa signature cet été.

L’ancien joueur de l’AS Monaco n’hésite jamais à chercher l’Argentin, surtout près de la zone de vérité. Mais l’indice le plus marquant est évidemment le penalty laissé à Lionel Messi afin que ce dernier réalise lui aussi le doublé. « On va avoir besoin de Lionel Messi, a expliqué l’international tricolore au micro de RMC Sport.. Ça reste Lionel Messi. On va avoir besoin de lui pendant la saison et je suis sûr qu'il va nous aider quand les échéances importantes arriveront. Il faut qu'il arrive avec de la confiance pour ces matchs-là. Il va nous le rendre aussi. C'est bien pour lui qu'il finisse avec deux buts, mais c'est bien aussi pour nous pour le futur. »

« C’est le meilleur joueur au monde »

Derrière cette complicité, une certaine admiration apparaît chez Kylian Mbappé, qui a encore encensé la Pulga en zone mixte quelques minutes plus tard. « C'est très facile de jouer aux côtés de Lionel Messi. C'est le meilleur joueur au monde, a lâché le numéro 7 du PSG. Il a remporté le Ballon d'Or il y a quelques jours. Il a marqué deux buts aujourd'hui, il est content. J'espère qu'il nous aidera à l'avenir. » Il y a encore quelques années, c’est Cristiano Ronaldo qui avait les faveurs du Parisien. Et qui était même son idole pendant l’adolescence. A croire que l’ex-Barcelonais a inversé la tendance ces derniers mois.