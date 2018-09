PSG : Sagnol balance une charge à l'allemande sur Thomas Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que tout fonctionne sur le plan de l'intégration pour Thomas Tuchel au sein du Paris Saint-Germain, Willy Sagnol l'attend toutefois au tournant...

Jusqu'à maintenant, Thomas Tuchel réalise un véritable sans-faute sur le sol français. Auteur du meilleur début de saison de l'histoire parisienne, avec sept victoires en autant de journées de Ligue 1, le coach allemand bat tous les records pour un entraîneur débutant. Huit longueurs devant son dauphin, l'OL, le club de la capitale semble déjà destiné à remporter le titre de champion. Malgré ce départ canon, Tuchel n'a pas encore convaincu tout le monde, et notamment Willy Sagnol, qui attend une réaction du PSG en Ligue des Champions après la défaite inaugurale à Liverpool (2-3)...

« Ce n’est pas parce qu’ils sourient que les joueurs adhèrent. Ce que veulent les joueurs du PSG, c’est gagner des titres. Sauf que le seul match référence de la saison, contre Liverpool en C1, ils sont passés au travers. Alors il faut peut-être arrêter de mettre des mains aux fesses, et plutôt distribuer des fessées. Les cajoler, ça les conforte dans ce qu’ils produisent. En ce sens, la communication après Liverpool a été catastrophique. En Allemagne, Tuchel s’est chopé avec plein de joueurs. Au Bayern, quand il y avait eu une rumeur l’annonçant à la place de Carlo Ancelotti, le vestiaire s’était même opposé à son arrivée. Je pense que c’est dans les moments difficiles, quand il sera sous pression, que l’on verra son vrai visage », a expliqué, sur RMC, le consultant, qui estime donc que l'opération séduction de Tuchel sera efficace si et seulement si Paris a des résultats sur la scène européenne. Car sans cela, l'ancien de Dortmund aura beau sourire et prendre soin de son image sur et en dehors du terrain, les critiques tomberont quand même...