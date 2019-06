PSG : Sa photo dévoilée, elle dément être l'accusatrice de Neymar !

Dans : PSG, Foot Europeen.

Depuis l'annonce qu'une plainte avait été déposée au Brésil contre Neymar, les pistes se sont multipliées concernant l'identité de la plaignante. Et ces dernières heures, la photo d'une célèbre influenceuse brésilienne a circulé sur les réseaux sociaux. Mais Sarah Hardel, la jeune femme en question, a rapidement publié un communiqué afin de démentir totalement avoir un quelconque lien avec toute cette histoire, rappelant notamment qu'elle n'avait pas d'enfant, qu'elle n'était pas venue à Paris récemment et que si sa photo avait circulé c'était probablement par pure médisance.

« Pour les personnes qui viennent m'envoyer des messages, en disant que j'étais la fille qui a accusé Neymar, essayez de savoir avant de dire n’importe quoi et arrêtez de croire aux ragots sans réfléchir. On sait que la femme en question à un fils et ceux qui me suivent savent que je n'ai pas de fils et que je n'étais pas à Paris ces derniers temps. Mon Instagram est ouvert à tout le monde et ma vie est évoquée de manière permanente. Je ne dois rien à personne et je n'ai rien à voir avec cette histoire. J’ai pris des avocats et une enquête a été ouverte (...) C’est la dernière fois que je viens à parler de cela », a précisé Sarah Hardel, visiblement outrée que son image soit mêlé à ce dossier scabreux.