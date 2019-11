PSG : Sa fiche de paie traîne sur le net, Keylor Navas en rigole

Dans : PSG.

Arrivé cet été en provenance du Real Madrid, Keylor Navas profite d’un salaire très confortable au Paris Saint-Germain. Du moins selon le document qui a fuité sur les réseaux sociaux.

Depuis sa signature en toute fin de mercato estival, Keylor Navas a tout pour être heureux au Paris Saint-Germain. Alors qu’il devait se contenter d’un statut de doublure derrière Thibaut Courtois au Real Madrid, le Costaricien est devenu le titulaire indiscutable dans la cage parisienne. Et son début de saison justifie l’investissement du club francilien, qui lui aurait offert un salaire annuel net à plus de 614 000 euros ! C’est effectivement le montant inscrit sur la fiche de paie du gardien qui circule sur les réseaux sociaux. De quoi amuser le principal intéressé.

« Ne vous étonnez pas si un jour vous voyez que j'ai une maison à Miami, que j'achète un immeuble en Chine ou une maison à Paris, a plaisanté le portier du PSG. La personne qui a écrit cet article en porte la responsabilité. Il y en a qui s’ennuient et qui font ce genre de choses. C’est triste mais c’est comme ça. Ça ne me perturbe pas, tant mieux si ça en amuse certains. Ce qui m'intéresse, c'est le football. Malheureusement, de telles choses arrivent. Mais j'insiste, ne vous étonnez pas si un jour j'ai un jet privé à mon nom. » Il s’agirait donc d’un faux document. Mais quoi qu’il en soit, on se doute que Navas a les moyens de faire ce genre de folies…