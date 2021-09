Le PSG fait encore pleurer Javier Tebas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Grand pourfendeur du Paris SG en provenance d’Espagne, Javier Tebas avait déjà pesté à la fin du mercato contre ce club qui osait refuser une grosse offre du Real Madrid pour l’une de ses stars.

Le fait que le Qatar ait dit non au géant madrilène pour l’achat de Kylian Mbappé, alors qu’il y a de grandes chances qu’il finisse par partir libre dans un an, a outré le dirigeant de la LFP espagnole. Une semaine après les faits, Javier Tebas n’a toujours pas digéré, et dans une semaine où les prises de parole s’enchainent à l’UEFA notamment, l’Espagnol a dit ce qu’il avait sur le coeur concernant le PSG et ses méthodes. Car quoi qu’il en dise, c’est bien la Liga qui s’affaiblît au niveau du jeu et des stars présentes depuis quelques années, et les départs de Messi et Sergio Ramos, ont fait suite à celui très médiatique de Cristiano Ronaldo.

« Sergio Ramos nous manque, Cristiano Ronaldo aussi…. Le PSG ressemble à la ligue des légendes en raison de l'âge de certains de ses joueurs. Le problème du PSG sera résolu. Ce que fait le PSG est aussi dangereux que la Super League. Nous continuerons à nous développer même sans Messi. Nous allons travailler contre les clubs-états. La Super League est tout autant une ennemie que ces équipes », a prévenu Javier Tebas, opposé fermement à la Super Ligue, mais qui ne brossera pas le PSG dans le sens du poil sous prétexte que les Parisiens se sont opposés dès le départ à cette nouvelle compétition. A l’heure où le Real et le Barça sont toujours des membres fondateurs actifs de la Super Ligue, et que le PSG et Manchester City représentent ces fameux clubs-états, Javier Tebas continue de voir la liste de ses ennemis s’allonger. Pas de quoi faire trembler le dirigeant espagnol, toujours aussi bavard dans les médias.