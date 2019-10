PSG : Tensions, fébrilité… Navas sert de remède miracle à Paris

Dans : PSG.

Balayé au Parc des Princes (4-0) dimanche, l’Olympique de Marseille est loin d’être la seule équipe surclassée par le Paris Saint-Germain.

Cette saison, les hommes de Thomas Tuchel ne laissent que des miettes à leurs adversaires, très souvent en difficulté pour se procurer des occasions. La preuve en statistique puisque les Parisiens n’ont encaissé qu’un petit but lors des six derniers matchs toutes compétitions confondues. C’est dire la solidité du PSG version 2019-2020. Mais pour Stéphane Bitton, ce chiffre est surtout lié à l’arrivée de Keylor Navas, seulement battu à trois reprises en 10 rencontres, et qui a mis un terme à l’incertitude autour des gardiens ces dernières années.

« Rappelez-vous ces fameux débats : Sirigu ou Areola ? Trapp ou Sirigu ? Areola ou Trapp ? Buffon ou Areola ? Cet été, on était parti pour : Trapp ou Areola ? Eh bien, ce n’est ni l’un ni l’autre. C’est Keylor Navas. Les choses sont claires au PSG. Et Sergio Rico est numéro 2, a commenté le journaliste de France Bleu Paris. Navas c’est un gardien qui rassure, qui a du talent. Avec lui, Paris peut rêver plus grand ! (...) Quand on a Thiago Silva, Kimpembe et Marquinhos devant soi, ça aide. Mais c’était aussi le cas de ses prédécesseurs et ils ne s’en sortaient pas aussi bien que lui. Maintenant, il a deux défis de taille devant lui : remporter une quatrième Ligue des Champions et apprendre le français. » Peu sollicité jusqu’ici, l'ancien portier du Real Madrid devra prouver sa valeur lors des grands rendez-vous en deuxième partie de saison.